Ілона Гвоздьова в бюстгальтері похвалилася результатом збільшення грудей

Танцівниця вперше показала, який вигляд має її бюст після пластичної операції.
Українська хореографиня Ілона Гвоздьова вперше похизувалася результатом операції зі збільшення грудей.
У своєму Instagram знаменитість опублікувала кадри, на яких постала в прозорій блузці-сіточці, через яку виднівся білий мереживний бюстгальтер. Зокрема, артистка поділилася атмосферним роликом, де демонструвала свій лук.
Тим не менш, користувачі більше звернули увагу саме на груди знаменитості. До слова, вбрання Гвоздьової не приховувало бюст танцівниці, а лише вдало його підкреслило. Таким чином хореографиня припинила носити спеціальний бандаж та вперше показала результат пластичної операції зі збільшення грудей.
До речі, підписники Ілони неабияк оцінили її зміни у зовнішньому вигляді. Танцівницю просто засипали компліментами та зазначили, що її бюст має гарний вигляд після операції.
- Гарно! Хто б що не казав, а дуже личить!
- Груди бомбезні!
- Просто красуня!
Нагадаємо, Ілона Гвоздьова 25 жовтня в одній із клінік Києва зробила операцію зі збільшення грудей. Знаменитість обрала імпланти об'ємом 320 мілілітрів, що відповідає другому розміру.
Читайте також: