Ілона Гвоздьова в бюстгальтері похвалилася результатом збільшення грудей

Танцівниця вперше показала, який вигляд має її бюст після пластичної операції.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова вперше похизувалася результатом операції зі збільшення грудей.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала кадри, на яких постала в прозорій блузці-сіточці, через яку виднівся білий мереживний бюстгальтер. Зокрема, артистка поділилася атмосферним роликом, де демонструвала свій лук.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Тим не менш, користувачі більше звернули увагу саме на груди знаменитості. До слова, вбрання Гвоздьової не приховувало бюст танцівниці, а лише вдало його підкреслило. Таким чином хореографиня припинила носити спеціальний бандаж та вперше показала результат пластичної операції зі збільшення грудей.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

До речі, підписники Ілони неабияк оцінили її зміни у зовнішньому вигляді. Танцівницю просто засипали компліментами та зазначили, що її бюст має гарний вигляд після операції.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Гарно! Хто б що не казав, а дуже личить!

Груди бомбезні!

Просто красуня!

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова 25 жовтня в одній із клінік Києва зробила операцію зі збільшення грудей. Знаменитість обрала імпланти об'ємом 320 мілілітрів, що відповідає другому розміру.

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