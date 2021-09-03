Ілона Гвоздьова в коричневому бікіні грайливо поплескалася в морі

Артистка показала, як минула її відпустка.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова, яка нещодавно на відпочинку потрапила під ураган, поділилася пікантним відео.

Зірка відпочивала разом зі своїм чоловіком в Тунісі, де вона зробила чимало різних відео та фото. Багато нових дописів вона вже публікувала. А це вирішила показати, як вона плескається в морі.

Ілона Гвоздьова в Тунісі / instagram.com/ilonagvozdeva

Так, на відео засмагла Ілона в коричневому купальнику спокусливо позує перед камерою. Вона грайливо рухається, пританцьовує, а також плаває в морі.

Ілона Гвоздьова на відпочинку / instagram.com/ilonagvozdeva

Також хореографиня продемонструвала неабияк привабливу фігуру. На відео видно апетитні сіднички, стрункі ніжки та підтягнутий живіт зірки. Окрім цього, її тілом спокусливо стікають краплі морської води.

Ілона Гвоздьова в купальнику / instagram.com/ilonagvozdeva

"Прощавай літо – привіт осінь", - підписала допис Ілона.

Та, схоже, що вона не надто тішиться тому, що незабаром тепла погода зміниться на прохолодну. Адже в кінці допису зірка залишила сумний смайлик.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова вже ділилася світлинами з відпочинку. На них вона спокусливо вигнулася в кораловому купальнику на тлі моря.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання