Ілона Гвоздьова вдруге захворіла на коронавірус та застрягла у Грузії

Артистка розповіла про своє самопочуття.

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова вдруге захворіла на коронавірус.

Позитивний тест на COVID-19 артистка отримала у Грузії за добу до вильоту до Києва. Там знаменитість працювала хореографинею-постановницею на "Танцях з зірками". Про це Ілона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Як зазначила Гвоздьова, тепер вона перебуватиме на самоізоляції мінімум 10-14 днів.

Ілона Гвоздьова / instagram.com/ilonagvozdeva

Артистка також розповіла, що жодних симптомів хвороби у неї немає. До слова, чоловік Ілони отримав негативний тест. Попри це, коханий зірки вирішив скасувати свій рейс до України та залишитися з обраницею на карантині.

А лікується Гвоздьова чачею.

Ілона Гвоздьова / instagram.com/ilonagvozdeva

"Випиваю чачу – і все, здорова! І падаю з ніг різко. Це називається западло. Найобразливіше те, що я вже так налаштувалася на зустріч з дітьми, що моєму розчаруванню не було межі. Ще два тижні я не зможу побачити своїх дітей. Все інше мене не хвилює", – поділилася вона.

Зауважимо, вперше Ілона Гвоздьова захворіла на коронавірус у листопаді 2020 року.

Читайте також: