Ілона Гвоздьова відповіла, чи підтримав чоловік її рішення збільшити груди

Танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла, як її чоловік Іван Хом'ячук ставиться до того, що вона вирішила збільшити груди.

Не так давно хореографиня поділилася з шанувальниками своїм рішенням про те, що вона хоче зробити мамопластику. Як поділилася Гвоздьова, її коханий спершу негативно відреагував на цю ідею та був проти того, аби вона лягала під ніж хірурга.

У своїх Instagram-stories Ілона відповіла шанувальникам, чи змінилося рішення та як він ставиться до цього зараз. Так, за словами танцівниці, чоловік зрештою підтримав її рішення.

"Врешті-решт він сказав найважливіші слова для мене: "Якщо це зробить тебе щасливою, роби", - поділилася Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно танцівниця знялася у відвертій фотосесії, в якій засвітила оголені груди та розповіла, як триває її підготовка до операції.

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