Ілона Гвоздьова відповіла на хейт, що її чоловік не воює, та розповіла про його хворобу

Танцівниця неодноразово стикалася з хейтом, що її чоловік не на фронті.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла про хворобу чоловіка Івана Хом'ячука та пояснила, чому він не йде воювати.

За словами танцівниці, їй неодноразово прилітає хейт, що її обранець не служить на фронті. Знаменитість відповіла, що чоловік поки не отримував повістки. Однак якщо це станеться, то він не буде якось уникати мобілізації та піде служити.

"Ще один момент хейту, який мені весь час пишуть: "А що це ваш чоловік там вдома шашлики смажить? А що це він тут будує, а хтось там в окопі стоїть?". Ну нема повістки. Коли вона прийде, то піде, як і всі інші, на всіх умовах. Ми не робимо собі жодні білі квитки, ми не робимо якусь інвалідність йому", - розповіла Гвоздьова в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Також хореографиня розповіла про хворобу чоловіка. Іван Хом'ячук страждає від алопеції. Ілона говорить, що хвороба виникла на тлі стресу через війну. За словами танцівниці, лікарі поки не знають, як боротися з алопецією. Однак є теорія, що це психосоматичний розлад, який виник через пережитий стрес.

"Кажуть, що алопеція не зрозуміло звідки береться і як її лікувати. Ніхто до кінця не може зрозуміти, чому взагалі це трапляється з людиною, що імунітет вважає волосся, як чужорідне тіло, і починає з ним боротися. Подейкують, що алопеція – це психосоматичний вид розладу. Це нормально, але це від стресу", - поділилася танцівниця.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: insider.ua

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова назвала суму, яку вже витратила на будівництво свого будинку під Києвом. Також знаменитість показала свою оселю зсередини.

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