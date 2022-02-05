Ілона Гвоздьова відповіла на закиди, що вона "жахлива мати"

Танцівниці набридло читати образливі повідомлення.
Українська танцівниця, переможниця "Танців з зірками-2018" Ілона Гвоздьова вирішила відповісти хейтерам, які пишуть, що вона "жахлива мати".
Загалом, нещодавно хореографиня полетіла до Грузії працювати. Зірка майже два місяці перебувала в іншій країні, а діти тим часом були в Україні.
До слова, деякі юзери вирішили дорікнути танцівниці за те, що вона залишила сина та доньку. Ілону образило таке повідомлення. Танцівниця написала, що "жахлива та мати, яка ненавидить дітей".
"Скажу наступне! Не судіть по собі. Жахлива та, яка днями сидить вдома в дірявому халаті, пропахла каструлями, втомлена та ненавидить дітей під ногами та чоловіка, який приходить з роботи та вимагає уваги, яка може лише коментувати, але при цьому нічого не робити для себе та родини, зате великий експерт в обговоренні інших", - відповіла Ілона.
На кінець Гвоздьова додала, що більше не звертатиме уваги на такі повідомлення, а краще проводитиме час з дітьми та чоловіком.
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