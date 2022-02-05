Ілона Гвоздьова відповіла на закиди, що вона "жахлива мати"

Ілона Гвоздьова відповіла на закиди, що вона "жахлива мати"

Танцівниці набридло читати образливі повідомлення.

Українська танцівниця, переможниця "Танців з зірками-2018" Ілона Гвоздьова вирішила відповісти хейтерам, які пишуть, що вона "жахлива мати".

Загалом, нещодавно хореографиня полетіла до Грузії працювати. Зірка майже два місяці перебувала в іншій країні, а діти тим часом були в Україні.

До слова, деякі юзери вирішили дорікнути танцівниці за те, що вона залишила сина та доньку. Ілону образило таке повідомлення. Танцівниця написала, що "жахлива та мати, яка ненавидить дітей".

Ілона Гвоздьова / instagram.com/ilonagvozdeva

"Скажу наступне! Не судіть по собі. Жахлива та, яка днями сидить вдома в дірявому халаті, пропахла каструлями, втомлена та ненавидить дітей під ногами та чоловіка, який приходить з роботи та вимагає уваги, яка може лише коментувати, але при цьому нічого не робити для себе та родини, зате великий експерт в обговоренні інших", - відповіла Ілона.

На кінець Гвоздьова додала, що більше не звертатиме уваги на такі повідомлення, а краще проводитиме час з дітьми та чоловіком.

Ілона Гвоздьова / instagram.com/ilonagvozdeva

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