Ілона Гвоздьова відверто заговорила про кризи в шлюбі з чоловіком: "Хотілося все кинути"

Танцівниця також розповіла, як вони з коханим долали негаразди.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова відверто заговорила про кризи в шлюбі з чоловіком Іваном Хом'ячуком.

Пара вже 15 років разом, з яких 10 проживає в шлюбі. Танцівниця в Instagram-stories поділилася, що, звичайно, у них були непрості періоди в стосунках. Ба більше, інколи виникали такі моменти, що хотілося все кинути.

Тим не менш, Гвоздьова та її коханий боролися за сім'ю. Пара у момент негараздів робила все можливе, щоб зберегти теплі стосунки, адже зруйнувати все можна легко, а от відновити – ні. Врешті, подружжя минуло всі кризи. Як додає танцівниця, вирішені проблеми робили їх із чоловіком лише сильнішими.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Звичайно, як і в більшості сімей (були кризи – прим. ред.). Головне, що вони робили нас сильнішими, все тому, що почуття і обов'язки тримають. Сім'я – це відповідальна робота. Інколи хотілося все кинути, але треба навпаки – зробити все можливе, щоб вберегти шлюб. Бо руйнувати – не будувати", - поділилася танцівниця.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик заговорила про кризи в шлюбі з чоловіком Андрієм Диким. Знаменитість зізналась, як на їхні стосунки вплинула поява третьої дитини.

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