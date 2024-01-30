Ілона Гвоздьова висловилася про стосунки з чоловіком: "Були розмови про розлучення"

На початку року хореографиня змусила фанів хвилюватися, що в її шлюбі не все гаразд.

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком та відповіла, в яких вони стосунках нині перебувають.

Знаменитість запевнила, в що їхньому з Іваном Хом'ячуком шлюбі все гаразд. Щоправда, хореографиня натякнула, що не почувається повністю щасливою.

"Можу всіх запевнити - з чоловіком у мене все добре. Але для повного щастя інколи жінці потрібно трішки більше, ніж просто діти, робота і шлюб", - розповіла Гвоздьова на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцівниця додала, що вони з коханим не планують розлучатися, хоча за 13 років їхніх стосунків такі розмови були.

"За 13 років, звісно, були розмови про розлучення. У мене навіть є секрет. Для тривалих стосунків раз на рік потрібно збирати валізу або хоча б вдавати, що ти йдеш, щоб чоловік, як то кажуть, завжди хотів тебе утримувати і завойовувати. Мені здається, що мені поки що це вдається", - поділилася знаменитість.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова також наголосила, якщо раптом в їхньому з коханим шлюбі й виникнуть якісь проблеми, то вирішувати вони їх будуть лише після закінчення війни.

"Ми для себе вирішили, що всі питання, якщо вони будуть з'являтися в наших стосунках, ми будемо вирішувати після закінчення війни. Тому що зараз весь цей депресивний і негативний стан, його не можна пов'язувати зі ставленням одне до одного", - додала танцівниця.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова на початку року спровокувала чутки про розлучення з чоловіком. Тоді танцівниця опублікувала дивний допис про щастя в особистому житті, яке можна зруйнувати за мить і якого насправді могло й не бути.

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