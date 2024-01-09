Танцівниця чесно зізналась, чи справді в їхніх стосунках з коханим не все гаразд.

Учасниця "Танців з зірками", хореографиня Ілона Гвоздьова вперше прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком, Іваном Хом'ячуком.

До слова, знаменитість зустрілася на одному зі світських заходів із Соломією Вітвіцькою. Ведуча попросила Гвоздьову прокоментувати загадковий допис, де танцівниця зробила неоднозначний натяк про проблеми у стосунках, та поцікавилася, чи все в неї гаразд у шлюбі.

Ілона Гвоздьова та Соломія Вітвіцька / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона не стала уникати запитання, а чесно відповіла, що чутки про розлучення не відповідають дійсності. Танцівниця запевнила, що в їхніх стосунках із чоловіком все гаразд.

"Все добре. Живі та здорові. Все нормально у нас", - відповіла хореографиня.

Зазначимо, чутки про проблеми у шлюбі Ілони Гвоздьової з'явилися після ї неоднозначного допису. Знаменитість заговорила про щастя в особистому житті, якого насправді може не бути або ж його можна зруйнувати за мить. Тоді чимало шанувальників танцівниці припустили, що вона таким чином натякнула на серйозні проблеми у стосунках із коханим.

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