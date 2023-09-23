Ілона Гвоздьова, яка хоче збільшити груди, показалася топлес

Переможниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поділилася фото зі спокусливої фотосесії.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала нову світлину, для якої наважилася роздягнутися. У кадрі Ілона позувала у стильному костюмі яскравого фіолетового кольору. Під жакет Гвоздьова не стала одягати нічого - танцівниця лише обережно прикрила оголені груди руками.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

У публікації танцівниця детальніше розповіла підписникам про свою майбутню операцію. Як раніше розповіла Гвоздьова, вона вирішила зробити мамопластику. За словами хореографині, вона вже давно мріяла збільшити груди, а минулого року вже майже лягла під ніж хірурга.

"Перед тим як наважитись на мамопластику, я роками вивчала цю історію, починаючи від досвіду подруг, консультацій з лікарями та клініками до огляду різних фірм імплантатів, мільйони фото "До" і "Після" і навіть відчуття тактильні. Було навіть так, що минулого року я майже вже лягла на оперування та війна все змінила і зараз думаю, може так мало статися! Бо потім було не до того… До вибору імплантатів я підійшла дуже серйозно, все ж таки моє тіло і моє здоров'я, отже вони мають бути найкращими і найбезпечнішими! Я обрала нове покоління високотехнологічних імплантатів, які отримали схвалення контролюючих органів у більше ніж 85 країнах світу", - розповіла Ілона.

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