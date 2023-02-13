Ілона Гвоздьова захопила ніжним поцілунком з чоловіком у парних образах

Хореографиня та переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова поділилася кадрами зі своїм чоловіком Іваном Хом'ячуком.

Танцівниця опублікувала на своїй сторінці в Instagram ніжні кадри зі своїм коханим. На відео пара позувала у парних спортивних костюмах. Ілона та Іван трималися за руки, а потім чоловік ніжно поцілував дружину.

Під відео Гвоздьова розмірковувала про День святого Валентина, який у всьому світі святкують 14 лютого. Танцівниця зізналася, що досі не вірить, що вже минув цілий рік від лютого 2022 року.

Попри всі негаразди, танцівниця впевнена, що кохання переможе та у будь-який час українці будуть продовжувати життя.

"Завтра день закоханих! Навіть не віриться що пройшов вже рік. Найскладніший рік нашого життя. Та все одно ми не перестанемо кохатися, одружуватися, народжувати діточок і продовжувати жити", - поділилася думками Ілона.

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