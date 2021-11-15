Ілона Гвоздьова захопила романтичним сюрпризом для свого чоловіка

Артистка влаштувала коханому політ на вертольоті.
Українська хореографиня та учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вирішила розбавити "осінню нудьгу" у стосунках чоловіком та влаштувала йому романтичний сюрприз.
Так, знаменитість організувала коханому політ на вертольоті. Відповідні фото зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram. Ілона поділилася, що попри те, що Іван боїться висоти, сюрпризом він був задоволений.
"Знаючи, що чоловік шалено боїться літати, я зрозуміла, що адреналін і тестостерон точно повинні позитивно позначитися на ньому! Я не помилилася, чоловік заряджений, дружина щаслива, день запам'ятається точно. Друзі, рекомендую всім розбавляти своє життя яскравими фарбами. Пам'ятайте, кожен з нас художник і малює свою картину, як бачить і хоче він", – поділилася знаменитість.
У коментарях користувачі оцінили старання Ілони для свого обранця.
- Клас
- Так важливо тішити одне одного і здійснювати мрії
- Молодець
- Це чудово, що ви робите приємні сюрпризи чоловікові, але і він нехай тішить вас
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