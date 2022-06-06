Ілона Гвоздьова заінтригувала своєю ймовірною вагітністю

Українська танцівниця, переможниця "Танців з зірками-2018" Ілона Гвоздьова заінтригувала цікавими новинами.

Хореографиня натякнула на свою ймовірну третю вагітність.

Зокрема, у своєму Instagram танцівниця написала, що незабаром поділиться приємними новинами. Ілона розповіла, що здійснилася їхня з чоловіком заповітна мрія, яка кожного дня гріє їм душу.

"Зовсім скоро я поділюся з вами приємною новиною, здійсненням нашої заповітної мрії з чоловіком, яка і досі тримає нас в тонусі та з кожним днем все більше гріє душу", - поділилася Ілона.

Ілона Гвоздьова заінтригувала ймовірною вагітністю / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Разом з тим, хореографиня запропонувала своїм фанам здогадатися, якою ж все таки новиною вона з ними поділитися. І серед варіантів відповідей, вірним виявився те, що Ілона ймовірно "втретє вагітна".

Ілона Гвоздьова заінтригувала ймовірною вагітністю / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Та чи дійсно Ілона вагітна, наразі достеменно невідомо. Офіційно танцівниця ще не оголосила про свій цікавий стан. Також у фотоблогу вона публікує світлини, на яких у неї плаский животик.

Зазначимо, разом зі своїм чоловіком Гвоздьова виховує двох дітей: доньку Валерію та сина Домініка.

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