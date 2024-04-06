Ілона Гвоздьова замилувала фото з помітно підрослою 8-річною донькою

Танцівниця присвятила день собі та старшій донечці.
Українська хореографиня Ілона Гвоздьова замилувала ніжними кадрами зі старшою донькою Валерією.
Так, у своєму фотоблогу зірка розповіла про особливу фотосесію з донечкою, яку вони влаштували до свята Великодня. За словами Ілони, цей день вони вирішили присвятити лише собі, тому обидві відмовилися від будь-яких запланованих справ і провели час разом. Для фотосету зіркова мама з Валерією обрала ніжні образи. Зокрема, вони позують у рожевих сукнях з квітковим принтом. Доповнили їхні знімки великодні декорації у фотостудії.
"Мить, яка робить мене щасливою! Сьогодні я не пішла на роботу, а донька – до школи, і ми просто провели цей час вдвох. Це був кайф", - замилувала Гвоздьова.
У коментарях прихильники танцівниці зробили родині безліч компліментів:
- Вау! Ніжні, як весняна сакура!
- Які ви гарні
- Які ви чудові! Просто феї
- Які красуні! А доця вся в татуся
Нагадаємо, нещодавно співак Юлік також вперше за тривалий час показав свого помітно підрослого 8-річного сина Дениса. До того ж зірковий тато похизувався спортивними досягненнями хлопця.
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