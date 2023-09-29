Ілона Гвоздьова замилувала сонячними світлинами з підрослою донькою

Мама та дочка разом провели час.
Танцюристка Ілона Гвоздьова показала, як подорослішала її восьмирічна донечка Рія.
Разом з дівчинкою зіркова мама вирушила на прогулянку та зробила декілька гарних світлин під час посиденьок у кафе. Кадрами з донькою Гвоздьова поділилася на своїй сторінці в Instagram.
На сонячних фото Ілона та Рія усміхалися на камеру та обіймалися. Як зізналася танцюристка, вона почувається дуже щасливою від того, що може бути зі своєю дитиною на одній хвилі.
"Обожнюю тебе, моя Ріє! Тобі вісім , мені 35, але нам завжди є про що поговорити, познімати Tik-Tok, цікаво вдвох ходити на shopping, робити одна одній make up і нервувати татка", - пожартувала Гвоздьова.
Шанувальники Ілони у коментарях під фото наробили їм із донькою компліментів та зауважили, що дівчинка дуже схожа на маму: "Красуні обидві", "Мамина доня", "Дуже гарні!", "Ви просто чудові".
Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова зізналася, що планує зробити пластичну операцію та показала себе топлес.
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