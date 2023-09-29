Ілона Гвоздьова замилувала сонячними світлинами з підрослою донькою

Танцюристка Ілона Гвоздьова показала, як подорослішала її восьмирічна донечка Рія.

Разом з дівчинкою зіркова мама вирушила на прогулянку та зробила декілька гарних світлин під час посиденьок у кафе. Кадрами з донькою Гвоздьова поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На сонячних фото Ілона та Рія усміхалися на камеру та обіймалися. Як зізналася танцюристка, вона почувається дуже щасливою від того, що може бути зі своєю дитиною на одній хвилі.

Ілона Гвоздьова з донькою / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Обожнюю тебе, моя Ріє! Тобі вісім , мені 35, але нам завжди є про що поговорити, познімати Tik-Tok, цікаво вдвох ходити на shopping, робити одна одній make up і нервувати татка", - пожартувала Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова з донькою / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Шанувальники Ілони у коментарях під фото наробили їм із донькою компліментів та зауважили, що дівчинка дуже схожа на маму: "Красуні обидві", "Мамина доня", "Дуже гарні!", "Ви просто чудові".

Ілона Гвоздьова з донькою / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова зізналася, що планує зробити пластичну операцію та показала себе топлес.

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