Ілона Гвоздьова замилувала святковими фото з чоловіком і помітно підрослими дітьми

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова потішила шанувальників рідкісними світлинами своєї родини.

Знаменитість зібрала разом усю сім'ю, щоб залишити на згадку теплі новорічні спогади. Для фотосесії родина одягла тематичні новорічні образи. На кадрах також видніється прикрашена ялинка. Серією атмосферних фото танцівниця поділилася у своєму Instagram.

Ілона опублікувала фото, на якому зображені вони з коханим та дітьми. Зокрема, знаменитість попозувала в обіймах і цілунках свого чоловіка Івана Хом'ячука, з яким вона у шлюбі вже близько 10 років. Подружжя обрало майже однакові піжами.

Ілона Гвоздьова влаштувала новорічну фотосесію з родиною / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова влаштувала новорічну фотосесію з родиною / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Окрім романтичних фото з коханим, Гвоздьова також показала світлини з дітьми. Зокрема, зі своєю донечкою Валерією вона сфотографувалася поблизу ялинки. А ось з молодшим сином вони радісно їли шоколадну цукерку.

Ілона Гвоздьова влаштувала новорічну фотосесію з родиною / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова влаштувала новорічну фотосесію з родиною / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Також знаменитість опублікувала окремі портрети її двох дітей на тлі ялинки.

Ілона Гвоздьова влаштувала новорічну фотосесію з родиною / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

До того ж у серії фото можна побачити загальні сімейні портрети. На них зображена повністю вся родина Ілони та її чоловіка. Сім'я щасливо позує для спільного фото.

"Бажаю усім здоров'я, миру, тепла і сімейного затишку!", - привітала фанів зірка.

Ілона Гвоздьова влаштувала новорічну фотосесію з родиною / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно своїм вишуканим і гламурним виглядом похизувалася Маша Єфросиніна. Ведуча постала у спокусливому вбранні та макіяжі.

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