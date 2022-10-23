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Ілона Гвоздьова замилувала ніжним осіннім фотосетом з чоловіком

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Ілона Гвоздьова замилувала ніжним осіннім фотосетом з чоловіком

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцівниця ніжно привітала свого коханого з днем народження.

Українська хореографиня, переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова потішила прихильників новим контентом.

Танцівниця у своєму Instagram опублікувала ніжні знімки, зроблені серед пожовклого листя. Парочка влаштувала романтичний осінній фотосет. Закохані позували перед камерою серед жовтого листя, трималися за ручки та ніжно цілували одне одного.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Окрім цього, Гвоздьова ніжно привітала коханого з днем народження, який Іван Хом'ячук святкував вчора, 22 жовтня. Танцівниця подякувала чоловіку за всі теплі миті, які вони зустріли разом, та зазначила, що завжди його палко кохатиме.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Хочу побажати тобі здоров’я, сили і витримки! Ми багато з тобою пройшли і пережили, незважаючи ні на що, все так само люблю тебе і готова йти за тобою у вогонь і в воду! Твоя назавжди на Землі і перед Богом!" – звернулася до чоловіка Ілона.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно Олеся Бацман ніжно вітала свого чоловіка, Дмитра Гордона, з днем народження. Журналістка опублікувала кумедне фото з коханим та зазначила, найбільше, чого вони нині бажають, це скорішої перемоги України.

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Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
294
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