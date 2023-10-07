Ілона Гвоздьова засвітила соски на пікантних фото перед операцією зі збільшення грудей

Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова показалася у пікантній фотосесії.

Танцівниця поділилася гарними кадрами з нової фотосесії на своїй сторінці в Instagram. Ілона показала спокусливі та ніжні кадри у атласному комплекті молочного кольору з сорочки та довгої льолі на тонких бретельках.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

У кадрі Гвоздьова продемонструвала свою жіночність біля дзеркала та позувала, лежачи на дивані, демонструючи свої довгі ніжки.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

На одній зі світлин Ілона розбурхала уяву фанів досить відвертим кадром. Танцівниця сфотографувалася лежачи у розстібнутій сорочці з-під якої було видно соски знаменитості.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

У публікації Гвоздьова також розповіла про свою майбутню операцію. Як раніше ділилася танцівниця, вона планує збільшити груди, тож зараз активно готується до цього важливої події в її житті. Зірка розповіла, що перед хірургічним втручанням треба дотримувати певних правил - не палити, не приймати гормональні препарати, утримуватися від алкоголю та деяких продуктів тощо.

"З кожним днем я все ближче на крок до здійснення мрії, але я продовжую вивчати усі аспекти стосовно операції та читаю багато цікавої інформації", - розповіла Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова повідомила фанам про те, що хоче зробити пластичну операцію - зірка наважилася зробити мамопластику, про яку давно мріяла.

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