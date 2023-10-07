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Ілона Гвоздьова засвітила соски на пікантних фото перед операцією зі збільшення грудей

Ілона Гвоздьова засвітила соски на пікантних фото перед операцією зі збільшення грудей

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
1779
Час на прочитання
2 хв
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Ілона Гвоздьова засвітила соски на пікантних фото перед операцією зі збільшення грудей

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцівниця розповіла, як готується до операції.

Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова показалася у пікантній фотосесії.

Танцівниця поділилася гарними кадрами з нової фотосесії на своїй сторінці в Instagram. Ілона показала спокусливі та ніжні кадри у атласному комплекті молочного кольору з сорочки та довгої льолі на тонких бретельках.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

У кадрі Гвоздьова продемонструвала свою жіночність біля дзеркала та позувала, лежачи на дивані, демонструючи свої довгі ніжки.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

На одній зі світлин Ілона розбурхала уяву фанів досить відвертим кадром. Танцівниця сфотографувалася лежачи у розстібнутій сорочці з-під якої було видно соски знаменитості.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

У публікації Гвоздьова також розповіла про свою майбутню операцію. Як раніше ділилася танцівниця, вона планує збільшити груди, тож зараз активно готується до цього важливої події в її житті. Зірка розповіла, що перед хірургічним втручанням треба дотримувати певних правил - не палити, не приймати гормональні препарати, утримуватися від алкоголю та деяких продуктів тощо.

"З кожним днем я все ближче на крок до здійснення мрії, але я продовжую вивчати усі аспекти стосовно операції та читаю багато цікавої інформації", - розповіла Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова повідомила фанам про те, що хоче зробити пластичну операцію - зірка наважилася зробити мамопластику, про яку давно мріяла.

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Дата публікації
Перегляди
1779
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