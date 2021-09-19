Ілона Гвоздьова зі сльозами на очах поскаржилася на дитячі лікарні та звернулась до президента

В артистки захворів син Домінік.

Хореографиня Ілона Гвоздьова зі сльозами на очах розкритикувала дитячі лікарні.

На своїй сторінці в Instagram зірка повідомила, що у її сина Домініка виявили гостру обструкцію легень і дитину потрібно було терміново госпіталізувати до лікарні. Ілона викликала швидку. Однак, жінка повідомила, що медики їхали на виклик понад півтори години. Коли вони приїхали, то не поспішали забирати хлопчика до лікарні. Замість цього медики повільно заповнювали документи.

Ілона Гвоздьова поскаржилась на медиків / instagram.com/ilonagvozdeva

Після приїзду до клініки лікарі не надавали Домініку першої медичної допомоги. Вони знову взялися заповнювати документи.

"Ще хвилин 20 вони нас тримали у приймальній. Тільки після цього вони нібито почали вести нас до палати, але і тут не все. Головна лікарка зміни, я так розумію, почала відверто зі мною лаятися. Спочатку вона була здивована, чому раптом їй потрібно ще робити додаткове обстеження дитини, чому йому там у поліклініці, звідки його привезли, не зробили рентген, обстеження, чому раптом тут вони повинні робити ще аналізи", - розповіла Ілона.

Ілона Гвоздьова поскаржилась на лікарів / instagram.com/ilonagvozdeva

Крім цього, хореографиня поскаржилась на стан палат у дитячих лікарнях. Вона зауважила, що там немає гарячої води, стіни обшарпані, в приміщенні холодно, постільна білизна брудна.

"Підлога місцями відсутня, холодильник та мікрохвильовка лише в коридорі, душ не працює", - зазначила Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова поскаржилась на дитячі лікарні / instagram.com/ilonagvozdeva

Також хореографиня звернулась до президента України Володимира Зеленського. Вона попросила його звернути увагу на дитячі медичні установи та їхнє фінансування.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова прокоментувала перший прямий ефір шоу "Танці з зірками". За словами танцівниці, загальне враження у неї залишилося чудове, Ілоні сподобалося світло, гарна заявка учасників, гарна графіка і спецефекти.

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