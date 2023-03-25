Ілона Гвоздьова зі сльозами на очах розповіла, на які жертви іде заради кар'єри

Хореографиня Ілона Гвоздьова поділилася з шанувальниками особистими переживаннями.

Через велику завантаженість на роботі танцівниця має йти на серйозні жертви, які стосуються її родини. У сторіз в Instagram Ілона зізналася, що дуже стурбована тим, що не може приділяти усю свою увагу вихованню двох дітей - доньки Валерії та сина Домініка. Розповідаючи про дітей, танцівниця не змогла втримати емоцій та розплакалася.

"Інколи хочеться вже дочекатися того моменту, коли діти будуть поруч зі мною і я буду не просто через телефон бачити їхні досягнення та результати, чути перші слова, яскраві події, а розділяти їх з ними. Я дуже вдячна своїм батькам за підтримку. Вчора розмовляла з мамою, вона сказала: "Доню, не хвилюйся, бо я люблю твого синочка ще дужче, ніж любила тебе". Просто моє серце інколи розривається", - поділилася Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Знаменитість сподівається, що зовсім скоро їхня родина подолає усі труднощі та знову зможе насолоджувати митями разом у повному складі.

"Багато хто з вас бачить лише яскраву картинку в інстаграмі, великі проєкти, багато роботи, успіх, визнання. У всього цього є інша сторона – постійна жертва і постійні ваги: сім'я, робота, особисте "я". Весь час потрібно це переставляти між собою, щоб розуміти, що ти на 100% всюди встигла. Війна буде не вічною, вона скінчиться. Сім’я возз'єднається, і всі ми будемо щасливі. Все буде добре, просто бувають часи, коли я дуже себе звинувачую, що я не достатньо хороша мати. Я дуже чекаю час, коли я зможу возз'єднатися з дітьми і просто жити з ними щасливо", - сказала Ілона.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Зазначимо, що зараз син танцівниці живе разом з бабусею та дідусем через те, що під час повномасштабної війни у родині виникли фінансові труднощі. Раніше Гвоздьова емоційно відреагувала на закиди та відповіла хейтерам у Мережі.

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