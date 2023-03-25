Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ілона Гвоздьова зі сльозами на очах розповіла, на які жертви іде заради кар'єри

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
370
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ілона Гвоздьова зі сльозами на очах розповіла, на які жертви іде заради кар'єри

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцівниця дуже важко переживає розлуку з дітьми.

Хореографиня Ілона Гвоздьова поділилася з шанувальниками особистими переживаннями.

Через велику завантаженість на роботі танцівниця має йти на серйозні жертви, які стосуються її родини. У сторіз в Instagram Ілона зізналася, що дуже стурбована тим, що не може приділяти усю свою увагу вихованню двох дітей - доньки Валерії та сина Домініка. Розповідаючи про дітей, танцівниця не змогла втримати емоцій та розплакалася. 

"Інколи хочеться вже дочекатися того моменту, коли діти будуть поруч зі мною і я буду не просто через телефон бачити їхні досягнення та результати, чути перші слова, яскраві події, а розділяти їх з ними. Я дуже вдячна своїм батькам за підтримку. Вчора розмовляла з мамою, вона сказала: "Доню, не хвилюйся, бо я люблю твого синочка ще дужче, ніж любила тебе". Просто моє серце інколи розривається", - поділилася Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Знаменитість сподівається, що зовсім скоро їхня родина подолає усі труднощі та знову зможе насолоджувати митями разом у повному складі. 

"Багато хто з вас бачить лише яскраву картинку в інстаграмі, великі проєкти, багато роботи, успіх, визнання. У всього цього є інша сторона – постійна жертва і постійні ваги: сім'я, робота, особисте "я". Весь час потрібно це переставляти між собою, щоб розуміти, що ти на 100% всюди встигла. Війна буде не вічною, вона скінчиться. Сім’я возз'єднається, і всі ми будемо щасливі. Все буде добре, просто бувають часи, коли я дуже себе звинувачую, що я не достатньо хороша мати. Я дуже чекаю час, коли я зможу возз'єднатися з дітьми і просто жити з ними щасливо", - сказала Ілона.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Зазначимо, що зараз син танцівниці живе разом з бабусею та дідусем через те, що під час повномасштабної війни у родині виникли фінансові труднощі. Раніше Гвоздьова емоційно відреагувала на закиди та відповіла хейтерам у Мережі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
370
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація