Ілона Гвоздьова зі сльозами пригадала пророчі слова Григорія Чапкіса, коли була ще маленькою

Хореографиня провела свого вчителя в останню путь.

Сьогодні, 18 червня, в останню путь провели легендарного українського хореографа і суддю проєкту "Танці з зірками" Григорія Чапкіса.

Проводи відбувалися у Національній Філармонії України. А поховали маестро на Байковому кладовищі. Однією з небагатьох зірок, хто прийшов на похорон, була хореографиня Ілона Гвоздьова.

У коментарі сайту ТСН.ua учениця Чапкіса пригадала зірку. Зокрема, знаменитість поділилася, що ще в дитинстві після виступу майбутньої зірки, Григорій Миколайович сказав, що на Ілону чекає велике майбутнє.

"Для мене Григорій Миколайович був, перш за все викладачем, приміром тієї людини, яка жила з великим бажанням до життя і він був дійсно людиною з великої літери. Колись, коли я ще була маленькою і виступала на сцені, Григорій Миколайович підійшов і сказав, що на мене чекає велика сцена. І мені здається, що завдяки його словам я таки спромоглася досягти таких вершин і, напевно, він щось знав", – розповіла учасниця та переможниця шоу "Танці з зірками".

instagram.com/ilonagvozdeva

Пригадала Гвоздьова і яскраві моменти, пов’язані із Григорієм Чапкісом. Зокрема, танцівниця поділилася, що хореограф завжди дуже зворушливо ставився до дівчат.

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"Коли ми вже брали участь у "Танцях з зірками", він завжди дуже зворушливо ставився до усіх нас дівчат і усім партнерам завжди казав: "Щоб ви їх не ображали, тому що це цінні діаманти". Він завжди міг сказати дуже красиві компліменти усім дівчатам", – поділилася зірка.

Нагадаємо, син Григорія Чапкіса прокоментував слова хореографа про складні стосунки у родині. Грег розставив крапки над "і".

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