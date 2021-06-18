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Ілона Гвоздьова зі сльозами пригадала пророчі слова Григорія Чапкіса, коли була ще маленькою

Ілона Гвоздьова зі сльозами пригадала пророчі слова Григорія Чапкіса, коли була ще маленькою

Ілона Гвоздьова зі сльозами пригадала пророчі слова Григорія Чапкіса, коли була ще маленькою

instagram.com/ilonagvozdeva

Хореографиня провела свого вчителя в останню путь.

Сьогодні, 18 червня, в останню путь провели легендарного українського хореографа і суддю проєкту "Танці з зірками" Григорія Чапкіса.

Проводи відбувалися у Національній Філармонії України. А поховали маестро на Байковому кладовищі. Однією з небагатьох зірок, хто прийшов на похорон, була хореографиня Ілона Гвоздьова.

У коментарі сайту ТСН.ua учениця Чапкіса пригадала зірку. Зокрема, знаменитість поділилася, що ще в дитинстві після виступу майбутньої зірки, Григорій Миколайович сказав, що на Ілону чекає велике майбутнє.

"Для мене Григорій Миколайович був, перш за все викладачем, приміром тієї людини, яка жила з великим бажанням до життя і він був дійсно людиною з великої літери. Колись, коли я ще була маленькою і виступала на сцені, Григорій Миколайович підійшов і сказав, що на мене чекає велика сцена. І мені здається, що завдяки його словам я таки спромоглася досягти таких вершин і, напевно, він щось знав", – розповіла учасниця та переможниця шоу "Танці з зірками".

© instagram.com/ilonagvozdeva
instagram.com/ilonagvozdeva

Пригадала Гвоздьова і яскраві моменти, пов’язані із Григорієм Чапкісом. Зокрема, танцівниця поділилася, що хореограф завжди дуже зворушливо ставився до дівчат.

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"Коли ми вже брали участь у "Танцях з зірками", він завжди дуже зворушливо ставився до усіх нас дівчат і усім партнерам завжди казав: "Щоб ви їх не ображали, тому що це цінні діаманти". Він завжди міг сказати дуже красиві компліменти усім дівчатам", – поділилася зірка.

Нагадаємо, син Григорія Чапкіса прокоментував слова хореографа про складні стосунки у родині. Грег розставив крапки над "і".