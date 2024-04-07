Ілона Гвоздьова зізналася, чому продала свій бізнес напередодні війни: "Бог мене відвів"

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова відповіла, чому продала власну студію танців неподалік Києва перед повномасштабним вторгненням.

Як зізнається зірка, її студія під впливом пандемії стала комерційно невигідною. Тим паче Ілона не хотіла змушувати свою команду вакцинуватися, що на той час вимагав закон у бізнесів. Наразі, озираючись назад, танцівниця задоволена своїм рішенням, адже незадовго після його прийняття почалося повномасштабне вторгнення.

"Я продала його не тільки перед війною, я продала його на другий рік ковіду. Тому що з точки зору комерційної справи було складніше реалізовувати цей проєкт. До того ж були великі обмеження не тільки для власників бізнесу, але й робочої команди. У мене були гарні, юні й талановиті дівчата і я не хотіла примусово робити їм вакцинації. І вони теж не бажали на той момент це робити. Тому, напевно, настав час закрити студію й рухатися далі. І сьогодні можу сказати, що, напевно, таким чином Бог мене відвів. Тому що, якщо б під час війни ми працювали, тоді б я вдесятеро більше переживала, тому що брати відповідальність за чужих дітей – дуже важко. Під час війни я не беруся за все, що стосується дитячих груп з танців", – пояснила Ілона в інтерв'ю "LIGA Life".

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Також Гвоздьова зізналася, що зараз не планує повертати цей бізнес через великі ризики й загрози життю її команди й танцювальних груп:

"Зараз я не готова реанімувати студію. Я вважаю, що відкрити студію треба в такому місці, де б учні почували себе в безпеці. Зараз у Києві я не почуваю себе в безпеці. Для того, щоб відкрити студію з усіма дозволеними умовами, укриттям, сигналами тривоги треба неабиякі кошти. А просто орендувати приміщення – я це зараз і роблю. Як тренер орендувала на годину, провела заняття і пішла – і мене нічого не турбує", – додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова поділилася ніжними фото з підрослою донькою Валерією і розповіла, як вони вдвох провели час.

Читайте також: