Ілона Гвоздьова зізналася, до якого розміру збільшила груди

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова зробила операцію зі збільшення грудей і поділилася, як почувається.

За словами артистки, операція, яку вона зробила 25 жовтня, минула добре і вже сьогодні, 26 жовтня, Ілону виписують додому. В коментарі для ЖВЛ Ілона розповіла, що збільшила груди за допомогою імплантів 320 мілілітрів, що відповідає другому розміру грудей.

Ілона Гвоздьова збільшила груди до другого розміру / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Я вже в палаті, наркоз потихеньку відходить, операція минула чудово. Дякую всій команді лікарів і дівчатам-медсестрам. Відчуття гумору прекрасне, всі професіонали своєї справи. Все минуло чудово, реабілітацію буду проходити вже вдома", - розповіла Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова зробила мамопластику / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Про мамопластику зірка вперше заговорила місяць тому. Тоді у дописі в соцмережах Гвоздьова пояснювала, забажала змінити фігуру через любов до себе. Чоловік танцівниці спочатку виступив проти. Казав, що його в ній все влаштовує, але з часом поступився, зі словами: "Якщо це зробить тебе щасливою внутрішньо, будь ласка, роби всі необхідні обстеження".

Після операції артистка вже встигла показати перший результат і зізналася, що дуже щаслива.

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