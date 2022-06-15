Ілона Гвоздьова зізналася, скільки грошей витратила в Італії за два місяці

Ілона Гвоздьова зізналася, скільки грошей витратила в Італії за два місяці

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну танцівниця, переможниця "Танців з зірками-2018" Ілона Гвоздьова зібрала дітей та вирушила за кордон.

Поїхала знаменитість власною автівкою до Іспанії.

Як зізналася Ілона, так звана подорож обійшлася їй не надто дорого. За два місяці перебування за кордоном вона витратила 80-90 тис. гривень.

"Я десь витратила 80-90 тисяч гривень за два місяці. Це включно з дорогою, перебуванням в готелях, одягом, їжею. Мені здається, що я дуже економно перебувала ці два місяці за кордоном", - розповіла хореографиня в інтерв’ю Славі Дьоміну на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Утім, ця сума могла б бути значно більшою. Ілоні пощастило, адже вона жила безкоштовно. Господарі будинку також давали їм їжу та водили на різні розваги.

"Вони нас годували безкоштовно, вони моїх дітей забирали на якісь гуртки, водили нас до ресторану. Якби не вони, мені здається, моя подорож обійшлася б майже вдвічі дорожчою", - розповіла хореографиня.

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