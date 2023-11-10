Ілона Гвоздьова зізналася, скільки заробляє на місяць і що їй приносить дохід

Переможниця "Танців з зірками", хореографиня Ілона Гвоздьова, яка нещодавно зробила пластичну операцію, розсекретила свій дохід і поділилася, що саме їй приносить такі гроші.

Гвоздьова розповіла, що в середньому заробляє близько трьох тисяч доларів щомісяця. Про це стало відомо з програми "Слава+".

Досягати цієї суми їй вдається за допомогою викладання мистецтва балетмейстера в одному зі столичних університетів. Додатково зірка монетизує свій блог завдяки рекламі, проводить індивідуальні заняття і майстер-класи з танцю. Разом з тим Гвоздьовій оплачують суддівство у різноманітних фестивалях. Проте, за словами хореографині, доходи можуть змінюватися залежно від кількості роботи.

"Я заробляю на співпраці з Instagram. Це реклама. Я заробляю в університеті. Також заробляю викладаючи індивідуальні уроки та на фестивалях як журі. Даю майстер-класи. На життя мені вистачає. Звичайно, це не ті заробітки, які були до війни. У середньому це три тисячі доларів у залежності від об'єму роботи", – розказала Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Серед загальної суми, ведучий Слава Дьомін виокремив зарплатню Ілони як викладача та запитав про конкретні цифри. Довго уникаючи відповіді, танцівниця зізналася, що педагогічна діяльність приносить їй близько трьохсот доларів на місяць.

До слова, більшу частину витрат у сім'ї покриває чоловік Ілони Іван Хом'ячук. Водночас танцівниця поділилася, що здебільшого задовольняє якісь невеликі потреби дітей і решту відкладає.

Нагадаємо, нещодавно зірка проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова приголомшила новиною про збільшення грудей. Хореографиня активно ділиться подробицями та змінами у післяопераційний період. Зокрема, показала, який має вигляд після двох тижнів після хірургічного втручання.

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