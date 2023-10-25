Ілона Гвоздьова зробила операцію зі збільшення грудей і показала перший результат

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова зробила операцію зі збільшення грудей.

В Instagram-stories знаменитість поділилася, що хірургічне втручання в неї було заплановане на 25 жовтня в одній із клінік Києва. Ілона публікувала кадри з лікарні та ділилася, що неабияк тішиться, що цей день вже настав.

"Скоро повернеться Памела", - жартувала танцівниця.

Ілона Гвоздьова в лікарні / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Згодом на зв'язок вийшла колега Ілони Гвоздьової. Вона розповіла, що танцівниці вже зробили операцію. Колега зазначила, що Гвоздьова чудово перенесла хірургічне втручання, однак її поки не можна турбувати.

"Друзі, з Ілонкою все добре! Все зробили! Поки її не турбуємо", - зазначила колега хореографині.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Через деякий час і сама Ілона вийшла на зв'язок. Знаменитість опублікувала відео, на якому можна помітити результат операції. Щоправда, танцівниця була одягнена у спеціальний корсет, який необхідно носити після збільшення грудей. Артистка зазначила, що чудово почувається та наразі відпочиває після операції.

"Мене щойно перевели до палати. Я вже відходжу від наркозу. Все добре! Дякую всім, хто хвилювався. Всім членам родини я вже зателефонувала. Жива, здорова, лягаю спати", - поділилася танцівниця.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова розповіла, як її чоловік відреагував на те, що вона збільшує груди. Як виявилося, думки пари з цього приводу були різні.

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