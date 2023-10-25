Ілона Гвоздьова зробила операцію зі збільшення грудей і показала перший результат

Танцівниця також розповіла, як почувається після хірургічного втручання.
Українська хореографиня Ілона Гвоздьова зробила операцію зі збільшення грудей.
В Instagram-stories знаменитість поділилася, що хірургічне втручання в неї було заплановане на 25 жовтня в одній із клінік Києва. Ілона публікувала кадри з лікарні та ділилася, що неабияк тішиться, що цей день вже настав.
"Скоро повернеться Памела", - жартувала танцівниця.
Згодом на зв'язок вийшла колега Ілони Гвоздьової. Вона розповіла, що танцівниці вже зробили операцію. Колега зазначила, що Гвоздьова чудово перенесла хірургічне втручання, однак її поки не можна турбувати.
"Друзі, з Ілонкою все добре! Все зробили! Поки її не турбуємо", - зазначила колега хореографині.
Через деякий час і сама Ілона вийшла на зв'язок. Знаменитість опублікувала відео, на якому можна помітити результат операції. Щоправда, танцівниця була одягнена у спеціальний корсет, який необхідно носити після збільшення грудей. Артистка зазначила, що чудово почувається та наразі відпочиває після операції.
"Мене щойно перевели до палати. Я вже відходжу від наркозу. Все добре! Дякую всім, хто хвилювався. Всім членам родини я вже зателефонувала. Жива, здорова, лягаю спати", - поділилася танцівниця.
Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова розповіла, як її чоловік відреагував на те, що вона збільшує груди. Як виявилося, думки пари з цього приводу були різні.
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