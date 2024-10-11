Ілона Гвоздьова зворушила рідкісними кадрами з 4-річним сином і своєю великою родиною

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова ніжно звернулася до свого молодшого сина Домініка.

Сьогодні, 11 жовтня, хлопчику виповнилося чотири роки. Тож, зіркова мама занурилася у спогади й поділилася з фанами особливим роликом в Instagram. На архівних кадрах помітно, як швидко зростає Домінік. Зокрема, Ілона показала життя іменинника від його народження до сьогодення, як він зростав у колі родини. І до того ж публічно висловила свою гордість за сина та його вміння у такому юному віці.

Ілона Гвоздьова показала свого підрослого 4-річного сина та рідних

"Мій хлопчику, як швидко плине час! Сьогодні тобі 4 рочки і ти кажеш мені: "Мамо, я взе дорослий". Ти моє сонечко, ти моє життя, ти моя любов! В тобі стільки світла, добра, любові і турботи, що ти точно зробиш цей світ кращим, щасливішим і світлішим. Так як ти годуєш мене, я впевнена, твоя майбутня сім'я буде за тобою, як за стіною! А твої поцілунки і ніжні обійми – то взагалі нагорода для жінки! Ми дуже тебе любимо, бажаємо здоровʼя, мирного неба, щасливого дитинства і всього найкращого", - замилувала зірка.

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Бронюк з гурту "ТІК" також привітав сина з 14-річчям. Виконавець розкрив, як хлопець допомагає йому на гастролях.

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