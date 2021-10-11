Ілона Гвоздьова зворушливо привітала сина з його першим днем народження

Зірка також показала чуттєві фото з іменинником.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова повідомила про свято у її родині.

Так, сьогодні, 11 жовтня, сину танцівниці Домініку виповнюється рік. З цієї нагоди Ілона вирішила показати рідкісні фото з хлопчиком.

Родина Ілони Гвоздьової / instagram.com/ilonagvozdeva

На знімках зображений ще зовсім крихітний Домінік. Хореографиня навіть опублікувала світлини, зроблені в пологовому.

Ілона Гвоздьова з сином / instagram.com/ilonagvozdeva

Окрім цього, Ілона написала зворушливе привітання під знімками.

Ілона Гвоздьова з сином / instagram.com/ilonagvozdeva

"Рідний синочку. Ще зовсім нещодавно мама носила тебе під серцем в животі, а вже сьогодні ми святкуємо твій перший рік життя. Спасибі тобі, моє янголятко, що саме я твоя мама. Бути мамою сина - це щастя. Бажаю тобі бути здоровим і щасливим", - розчулила своїм зверненням до сина танцівниця.

Вагітна Ілона Гвоздьова / instagram.com/ilonagvozdeva

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