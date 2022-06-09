Ілона Гвоздьова зворушливо звернулася до покійного батька: "Захисти моїх дітей від війни"

Українська танцівниця, переможниця "Танців з зірками-2018" Ілона Гвоздьова вшанувала пам'ять покійного тата.

Близької людини хореографині не стало вісім років тому. Тато Ілони помер 8 червня 2014 року.

На своїй сторінці в Instagram хореографиня опублікувала фото з батьком та зворушливо до нього звернулася. Вона попросила свого Янгола-охоронця захистити її дітей від війни, яку вороже в Україні розв'язала Росія.

Тато Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Вісім років як тебе немає з нами! Люблю, пам'ятаю! Такий дивний збіг обставин, саме 8 червня мій день янгола, і саме цього дня вісім років тому помер мій батько. Мені здається, саме ти тепер і є мій Янгол-охоронець! Сподіваюсь, ти мене бачиш і чуєш, будь-ласка, захисти моїх дітей від війни. Навіки в моєму серці…", - зворушливо написала Ілона.

Тато Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Ілона Гвоздьова поїхала разом з двома маленькими дітьми до Італії. Наразі вона вже повернулася до України та будує з чоловіком новий будинок, адже попередній зруйнували окупанти.

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