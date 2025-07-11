Ілона Гвоздьова, яка подавала на розлучення, проігнорувала засідання суду: відома причина

Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Українська танцівниця й хореографка Ілона Гвоздьова, яка в березні 2025 року звернулася до суду із заявою про розірвання шлюбу з бізнесменом Іваном Хомʼячуком, передумала продовжувати процес.

Так, стало відомо, що Києво-Святошинський районний суд залишив без розгляду заяву зірки. Ухвалу оприлюднили у реєстрі судових рішень 7 липня. Причиною стало прохання представника Гвоздьової залишити позов без розгляду, подане за два дні до запланованого засідання. До того ж, ані сама Ілона, ані її чоловік не зʼявилися до зали суду 4 липня, коли мало відбутися слухання у справі №369/4710/25.

Рішення суду у справі Ілони Говздьової / © reyestr.court.gov.ua

Нагадаємо, ще у березні цього року Ілона Гвоздьова звернулася до суду з проханням офіційно розірвати шлюб із чоловіком Іваном Хом’ячуком. Тривалий час танцівниця не коментувала свого рішення, однак пізніше відверто розповіла про причини. За її словами, сімейна криза виникла на фоні сильного емоційного виснаження в умовах війни й робочих навантажень. Але, на щастя, за взаємної згоди подружжю вдалося зберегти стосунки та переосмислити пріоритети.

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Тож зараз артистка та її обранець знову разом і спільно виховують двох дітей — доньку Валерію та сина Домініка.

Цікаво, що це вже не перше подібне звернення Ілони до суду. Так, ще 2017 року вона ініціювала розлучення, але згодом також відкликала заяву.