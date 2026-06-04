Ілона Гвоздьова на тлі чуток про кризу в шлюбі висловилася про стрес та емоційне виснаження

Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Українська хореографиня Ілона Гвоздьова відверто розповіла про стрес, особисті випробування та те, що допомагає їй зберігати внутрішню рівновагу.

Останнім часом ім’я знаменитості дедалі частіше з’являлося в заголовках через чутки про негаразди в родині. На тлі обговорень особистого життя танцівниця не приховувала, що переживає непростий етап. Втім, нині зірка налаштована значно оптимістичніше. Ба більше, вона ділиться власними способами боротьби з емоційним виснаженням. За словами Гвоздьової, напруга давно стала частиною повсякденності для багатьох українців.

«Мені здається, стрес — це вже такий наш постійний стан. Він може бути або менше, або більше», — поділилася вона РБК-Україна.

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Ілона Гвоздьова з чоловіком та сином / © instagram.com/ilonagvozdeva

Втім, останнім часом у житті хореографині сталася подія, яка додала їй впевненості. Ілона завершила навчання з психології та успішно склала фінальний іспит. Саме цей етап, зізнається знаменитість, допоміг їй відчути довгоочікувану гармонію та спокій.

«Сьогодні я вже нарешті здала останній іспит з психології. От тому я, здається, свій дзен таки спіймала. Все добре», — розповіла Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова з дітьми / © instagram.com/ilonagvozdeva

Також танцівниця висловилася про підтримку чоловіка у складні моменти. За її словами, за роки спільного життя між ними сформувався міцний зв’язок, однак головну опору людина має знаходити насамперед у собі. Серед власних правил для збереження емоційної стабільності Ілона називає фізичну активність, якісний сон, збалансоване харчування та відмову від зайвого інформаційного шуму.

«Звичайно, враховуючи те, що я з чоловіком вже 17 років разом, то, звичайно, в нас і емоційний зв’язок, і фізичний, і психологічний є. Важливо бути опорою для себе самої. Фізичні навантаження, активний рух, харчування, сон, мінімізувати інформаційне сміття, як то кажуть. І буде вам і здоров’я, і гармонія, і врівноважений стан», — наголосила знаменитість.

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Ілона Гвоздьова з чоловіком та дітьми / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова вже багато років перебуває у стосунках з Іваном Хом’ячуком. Пара познайомилася ще 2009 року, а згодом офіційно узаконила свої стосунки. Подружжя виховує доньку Валерію та сина Домініка. Після початку повномасштабної війни закохані також повінчалися. Водночас торік навколо їхньої родини почали активно ширитися чутки про можливе розлучення.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова приголомшила схудненням на 27 кіло і розкрила, як зробила це без жорстких дієт.

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