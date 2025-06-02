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Ілона Гвоздьова підтвердила, що подала на розлучення з чоловіком, і пояснила чому
Танцівниця подала заяву на розірвання шлюбу ще в березні. Ілона Гвоздьова пояснила, через що це зробила та що ж насправді відбувається в її стосунках із чоловіком.
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова вперше підтвердила, що таки дійсно подала на розлучення з чоловіком Іваном Хом'ячуком, та пояснила чому.
Ще 19 березня хореографиня розпочала процес розірвання шлюбу. Знаменитість вже й подала відповідні документи. Щоправда, в публічному просторі Гвоздьова це не обговорювала та утримувалася від коментарів. Та на проєкті "Ранок у великому місті" хореографиня вперше підтвердила, що дійсно подала заяву на розлучення. Ба більше, в їхньому з чоловіком шлюбі такий досвід не вперше. Танцівниця зізналась, що стрес та втома даються взнаки і, звичайно ж, негативно впливають на стосунки.
"Подавала на розлучення і не раз. Причин багато: стрес, втома, перевтома. Воно дається взнаки для всіх. Заяву назад не забирала. Я не знаю, хто злив, бо я не роблю на такому піар. Я думаю, що люди, які побачили мою заяву, напевно, мої "прихильники", і вони допомогли висвітлити це в ЗМІ", - говорить танцівниця.
Хоч Ілона Гвоздьова й не забирала заяву, однак запевняє, що наразі її серце зайняте. Окрім того, танцівниця продовжує носити обручку. Тож, можна припустити, що закохані все ж таки працюють над стосунками та разом долають негаразди.
"Я вам можу сказати тільки одне: каблучка досі на руці. Моє серце зайняте, а все інше ми залишимо поза кадром", – додала танцівниця.
Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова поставила на місце критиків її зовнішності. Хореографиня відповіла на негативні коментарі в Мережі.