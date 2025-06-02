Ілона Гвоздьова підтвердила, що подала на розлучення з чоловіком, і пояснила чому

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Українська танцівниця Ілона Гвоздьова вперше підтвердила, що таки дійсно подала на розлучення з чоловіком Іваном Хом'ячуком, та пояснила чому.

Ще 19 березня хореографиня розпочала процес розірвання шлюбу. Знаменитість вже й подала відповідні документи. Щоправда, в публічному просторі Гвоздьова це не обговорювала та утримувалася від коментарів. Та на проєкті "Ранок у великому місті" хореографиня вперше підтвердила, що дійсно подала заяву на розлучення. Ба більше, в їхньому з чоловіком шлюбі такий досвід не вперше. Танцівниця зізналась, що стрес та втома даються взнаки і, звичайно ж, негативно впливають на стосунки.

"Подавала на розлучення і не раз. Причин багато: стрес, втома, перевтома. Воно дається взнаки для всіх. Заяву назад не забирала. Я не знаю, хто злив, бо я не роблю на такому піар. Я думаю, що люди, які побачили мою заяву, напевно, мої "прихильники", і вони допомогли висвітлити це в ЗМІ", - говорить танцівниця.

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Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

Хоч Ілона Гвоздьова й не забирала заяву, однак запевняє, що наразі її серце зайняте. Окрім того, танцівниця продовжує носити обручку. Тож, можна припустити, що закохані все ж таки працюють над стосунками та разом долають негаразди.

"Я вам можу сказати тільки одне: каблучка досі на руці. Моє серце зайняте, а все інше ми залишимо поза кадром", – додала танцівниця.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова поставила на місце критиків її зовнішності. Хореографиня відповіла на негативні коментарі в Мережі.