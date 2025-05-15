Ілона Гвоздьова після подачі заяви на розлучення неочікувано показалася з чоловіком

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Українська танцівниця Ілона Гвоздьова, яка подала заяву на розлучення, неочікувано показалася з чоловіком Іваном Хом'ячуком.

Знаменитість в Instagram опублікувала родинні фото. На знімках Ілона Гвоздьова показалася разом із чоловіком та дітьми. Всі вони були одягнені у вишиванки. Відповідними знімками танцівниця поділилася не просто так, а з нагоди важливого свята. Так, щороку в третій четвер травня в Україні святкують День вишиванки. Тож, Ілона Гвоздьова разом із родиною привітала українців з особливим днем.

Ілона Гвоздьова з дітьми / © instagram.com/ilonagvozdeva

"З Днем вишиванки, Україно! Сьогодні ми вдягаємо не просто одяг — ми вдягаємо історію, силу, ідентичність. Кожен стібок — це пам'ять поколінь. Кожен орнамент — це код нації. Кожна вишиванка — як оберіг, що завжди поруч із серцем. Сьогодні особливий день. День, коли кожна вишиванка говорить мовою любові. Поділися світлиною в сторіз — подаруй трішки краси світу", - написала танцівниця.

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Ілона Гвоздьова з чоловіком та сином / © instagram.com/ilonagvozdeva

Шанувальники, звісно ж, подякували Ілоні Гвоздьовій за привітання та написали їй теплі слова у відповідь. Окрім того, користувачі також звернули увагу, що на світлинах хореографиня показалася з чоловіком Іваном Хом'ячуком. Утім, на початку травня стало відомо, що Ілона Гвоздьова 19 березня подала заяву на розірвання шлюбу. Тож, фани припустили, що подружжя владнало всі негаразди і наразі в їхніх стосунках все добре, і вони передумали розлучатися.

Нагадаємо, тим часом акторка Наталка Денисенко офіційно розлучилася з чоловіком Андрієм Федінчиком. Вже відома причина розриву подружжя.