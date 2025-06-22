Ілона Гвоздьова після заяви про розлучення примирилася з чоловіком і пококетувала з ним на камеру

Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Українська танцівниця Ілона Гвоздьова після заяви про розлучення приємно здивувала прихильників.

На своїй сторінці в Instagram артистка вперше за тривалий час показалася з чоловіком Іваном Хом’ячуком — і зробила це з гумором та теплом. Зіркове подружжя записало кумедне відео на тему: "Коли вона їде у відпустку". У ролику Гвоздьова спочатку постає з коханим біля плити, а потім — у спокусливому образі — кокетує і веде чоловіка до спальні. Іван у цей час не приховує шаленої радості. Тим самим подружжя дало зрозуміти, що зараз вони налагоджують стосунки і у них все гаразд.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

До слова, у коментарях шанувальники щиро пораділи за примирення подружжя: "Ви разом і це супер. Аж усмішка з'явилась".

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Нагадаємо, у березні цього року Ілона Гвоздьова подала заяву на розірвання шлюбу. Тривалий час вона не коментувала таке рішення, але згодом розставила всі крапки над "і". Зірка зізналася, що це стало наслідком втоми та стресу на тлі війни. Проте, на щастя, вона з чоловіком вчасно зупинилася та примирилася. Тож зараз танцівниця продовжує виховувати з ним двох спільних дітей.