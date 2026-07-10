Ілона Гвоздьова показала чоловіка, з яким 17 років у шлюбі, й заговорила з ним про ревнощі

Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Українська хореографиня Ілона Гвоздьова вперше за тривалий час показалася разом із чоловіком Іваном Хом’ячуком та відверто поговорила з ним про ревнощі у стосунках.

Подружжя записало спільне відео на терасі свого будинку, де Ілона поставила коханому кілька провокативних запитань. Зокрема, вона поцікавилася, як він ставиться до того, що як танцівниця вона привертає увагу інших чоловіків і часто викликає захоплення.

Одне із запитань Гвоздьової звучало так: «Чи готовий ти пишатися та радіти за дружину, якщо десь на дискотеці, куди ви пішли разом, інші можуть захоплюватися її грацією та пластикою?» У відповідь Іван чітко висловив свою позицію, яка помітно потішила дружину.

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«Звичайно, цим треба пишатися. Це ж твоя жінка, зірочка. І якщо вона запалює, то хай запалює, всі дивляться і заздрять», — відповів чоловік.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона не стримала усмішки від слів коханого й дала зрозуміти, що саме таке ставлення для неї є дуже цінним. Також Хом’ячук визнав, що танці допомагають його дружині розкритися в різних проявах і він навіть готовий миритися з її пізніми уроками, якщо це її робить щасливішою.

До слова, Гвоздьова та Хом’ячук разом уже багато років. Закохані познайомилися ще 2009 року, згодом одружилися, а після початку повномасштабної війни повінчалися. Подружжя виховує двох дітей — доньку Валерію та сина Домініка.

Цікаво, що торік навколо родини Ілони Гвоздьової ширилися чутки про можливе розлучення. Втім, нині подружжя дедалі частіше ділиться спільним контентом, демонструючи, що у їхніх стосунках панує абсолютне щастя та взаєморозуміння.

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