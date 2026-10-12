Ілона Гвоздьова показала підрослого сина та розчулила зізнанням з нагоди його 6-річчя

Ілона Гвоздьова з дітьми / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Українська хореографка Ілона Гвоздьова показала рідкісні сімейні кадри із сином Домініком, якому виповнилося шість років, і присвятила імениннику ніжне привітання.

З нагоди свята зіркова мама поділилася в Instagram світлинами з сімейного архіву. На них хлопчик позує сам, проводить час із батьками та обіймається зі старшою сестрою Рією. Деякі кадри вийшли особливо кумедними та безпосередніми. Гвоздьова не приховувала емоцій і зізналася, як швидко дорослішає її син. А найголовніше побажання, яке вона адресувала хлопчику, стосувалося зовсім не майбутніх досягнень.

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«Мій любий синочок, вітаю тебе зі святом! Сьогодні тобі 6 рочків, як же швидко ти ростеш! Нещодавно я тримала тебе на ручках, а сьогодні ти вже тримаєш мене в своїх обіймах! Я так вдячна Боженьці, що саме ти обрав мене своєю мамою. Я бажаю тобі одного — бути щасливим, завжди залишатися таким ніжним, добрим, турботливим і люблячим сином, братом, хлопчиком!» — написала хореографка.

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Допис Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva

Діти Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva

Син та чоловік Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva

Син Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона зізналася, що Домінік наповнює життя всієї родини особливим теплом. За словами зіркової мами, хлопчик має надзвичайно добре серце, а його усмішка здатна подарувати гарний настрій усім навколо. Своє звернення вона доповнила ще одним щемливим зізнанням, у якому розповіла, наскільки важливе місце син посідає в її житті.

«Твоє серце настільки сповнене любов’ю, що часом мені здається, ти всіх нас заряджаєш цією магією щастя і позитиву. Твоя усмішка і очі наче янгола! Ти моя сила і опора, моє життя і моя розрада! Ми всі дуже любимо тебе, синочок! Нехай всі мрії твої здійснюються!» — побажала Гвоздьова.

Діти Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva

Діти Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з сином / © instagram.com/ilonagvozdeva

Син Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова вперше за п'ять років виїхала з чоловіком за кордон і показала їхній відпочинок.

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