Ілона Гвоздьова похизувалась купівлею елітного авто від Mercedes за понад 100 тисяч доларів

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Реклама

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова розсекретила купівлю нового авто від Mercedes.

У своєму Instagram танцівниця зізналась, що стала власницею розкішного автомобіля. Знаменитість опублікувала кадри, де вона позує в салоні авто. Спочатку Ілона Гвоздьова постає перед машиною, що була приховала чорним покривалом, а на капоті красувався червоний бант. При цьому танцівниця тримала в руках ключі. Згодом хореографиня зняла покривало, а під ним красувався біленький Mercedes.

Ілона Гвоздьова купила нове авто / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова також зазначила, що неабияк пишається собою. Знаменитість зізналась, що неодноразово чула закиди, на кшталт, що танцями вона нічого не заробить. Проте хореографиня довела протилежне. Зірка наголосила, що завдяки своїй наполегливій праці змогла самостійно придбати авто від Mercedes.

Реклама

Ілона Гвоздьова купила нове авто / © instagram.com/ilonagvozdeva

«Мені казали: „Та що ти заробиш своїми танцями?“. Казали роками, особливо ті, хто звик, що жінка має чекати, терпіти або шукати того, хто „забезпечить“. Я не чекала, я працювала, мала чітку мету і врешті-решт дозволила собі її втілити в життя. І сьогодні це моє авто, мої гроші і моя свобода. Без жодних умов і без жодної ціни, яку соромно назвати», — зізналась знаменитість.

Ілона Гвоздьова купила нове авто / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова також наголосила, що важливо нікого не слухати, а впевнено йти до своєї мети. Також хореографиня поділилась, що тепер почувається незалежною та впевненою, що вона багато чого може досягнути.

«Найдорожче в житті — це не те, що можна купити. Це те, від чого не залежиш. Свобода — це коли тобі нічого не треба терпіти. І якщо хтось вам каже, що ваша мрія нереальна, шліть під три чорти і рухайтесь вперед», — наголосила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова висловилась про стрес та емоційне виснаження. Також знаменитість чесно зізналась, що допомогло їй впоратися з негараздами.

Реклама

Новини партнерів