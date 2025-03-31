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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1830
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1 хв

Ілона Гвоздьова потрапила до лікарні і показалася в палаті

Хореографиня натякнула на проблеми зі здоров’ям.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ілона Гвоздьова

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова неочікувано показалася в лікарні.

Так, знаменитість змусила своїх прихильників не на жарт за неї хвилюватися. Хореографиня опублікувала фото, на якому вона зображена в лікарні. Ілона Гвоздьова в спеціальному медичному вбранні лежала на ліжку. На руці в танцівниці виднівся пластир, ймовірно, після нещодавньої крапельниці.

У подробиці Ілона Гвоздьова вдаватися не стала. Знаменитість лиш натякнула, що мусила була звернутися за допомогою до лікарів через робоче перенавантаження.

“Працювати non stop (постійно — прим. ред.) — це місія нелегка”, — поділилася знаменитість.

Ілона Гвоздьова в лікарні / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова в лікарні / © instagram.com/ilonagvozdeva

Звичайно ж, прихильники одразу вирішили, що Ілону Гвоздьову непокоять проблеми зі здоров’ям. Однак цілком ймовірно, що вона звернулася до лікарів, аби ті зробили їй крапельницю з вітамінами, щоб укріпити імунітет.

Щоправда, на початку лютого Ілона Гвоздьова розповідала, що через постійну перевтому її почали мучити проблеми зі здоров’ям. Організм танцівниці через виснаження, стреси та недосип дав збій.

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