Ілона Гвоздьова повідомила про смерть близької людини: "Отримала звістку, від якої кров охолола"
У родині хореографині сталося горе.
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова поділилась сумними новинами про смерть близької людини.
Про горе в сім'ї знаменитість розповіла в Instagram-stories. Пішов з життя дядько Ілони Гвоздьової. Знаменитість зізнається, що ця новина її неабияк засмутила. Танцівниця вважала дядька своїм другим батьком.
"Я отримала погану звістку, від якої кров охолола в жилах. Мій рідний дядько помер… Він був моїм посадженим батьком на весіллі. Ця новина прозвучала як вдруге втратити батька. Щирі співчуття моїм рідним і сім'ї", - поділилась хореографиня.
Ілона Гвоздьова поділилась, що її дядько відійшов у вічність уві сні. Тож, знаменитість заспокоює хоча б це, що рідна людина не страждала від болю та мук. Також танцівниця додала, що новина про смерть дядька стала для неї шоком. Проте Ілона Гвоздьова вкотре усвідомила, що життя одне, тож не варто нічого відкладати на потім, бо можна просто не встигнути.
"Мій любий дядько Саша, я сподіваюсь там ти зустрінеш мого батька, своїх батьків і братів, і тепер ви будете разом ще дужче нас оберігати, а ми молитися за вас!" – розчулила знаменитість.
