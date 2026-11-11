Ілона Гвоздьова публічно дорікнула Зеленському та висказалася з приводу відсутності нагород

Ілона Гвоздьова і Володимир Зеленський / © Колаж ТСН.ua

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Хореографиня Ілона Гвоздьова емоційно звернулася до президента України Володимира Зеленського та пояснила, чому вже п'ятий рік чекає на державне визнання своїх професійних заслуг.

Приводом для її заяви стало нещодавнє нагородження українських діячів культури. Танцівниця не приховувала розчарування. За її словами, документи на присвоєння почесного звання заслуженої артистки України подали ще кілька років тому. Однак за цей час жодного рішення так і не ухвалили. При цьому хореографиня має численні відзнаки від українських військових. Тож вона вирішила публічно нагадати главі держави про свою ситуацію.

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"Так тішуся, пане Президенте, коли ви вкотре вітаєте працівників культури і мистецтва та роздаєте їм нагороди й ордени! Може, і мене нарешті якось привітаєте, бо мої документи на заслуженого артиста п'ятий рік поспіль лежать десь там в архівах, і все ніяк я того не заслуговую!" – написала Гвоздьова в InstaStories.

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Допис Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva

Окремо танцівниця звернула увагу на нюанс, який, на її думку, важливо врахувати під час розгляду документів. Після одруження вона змінила прізвище, тому в офіційних паперах може фігурувати не те ім'я, під яким її знає широка аудиторія. Хореографиня наголосила, що йдеться про одну й ту саму людину, яка вже має чимало відзнак від захисників України.

"Якщо що, Гвоздьова – то є Хом'ячук! Це одна й та сама людина! Яка має безліч нагород від ЗСУ і жодної від вас! Та я все ще чекаю", – додала артистка.

Допис Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva

Публічне звернення пролунало після зустрічі Володимира Зеленського з представниками культурної спільноти, яка відбулася 9 листопада з нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Тоді президент вручив державні нагороди понад 30 митцям, а ще більш як 40 представникам галузі присвоїли почесні звання.

Серед відзначених були Дарія Астаф'єва, Ярослава Гресь, учасники гурту «ДахаБраха» Марко Галаневич та Олена Цибульська, Тарас Тополя, Валерія Гузема й Любко Дереш. Посмертно орденом «Золота Зірка» також нагородили письменника Володимира Вакуленка.

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Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова зворушила чоловіка чуттєвим зізнанням у день його 35-річчя.

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