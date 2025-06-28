Ілона Гвоздьова розгнівалася через хейт у Мережі та зробила заяву: "Моя благодійність закінчилася"

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Українська танцівниця Ілона Гвоздьова гнівно прокоментувала хейт у свій бік в Мережі.

Зірка, яка донедавна активно долучалася до зборів коштів на благодійність і підтримувала різні ініціативи, заявила, що припиняє будь-яку публічну допомогу після агресивних і принизливих коментарів у свій бік. Так, під одним з таких нещодавніх дописів зірка помітила чимало хейту, де її, як і інших зірок, звинуватили в надмірних проханнях допомогти і запропонували "скинутися зіркам" самотужки.

Ілона не витримала напруги та написала емоційний допис в Instagram. Вона наголосила, що хоче розставити всі кордони й поставити таких хейтерів на місце. Тож зазначила, що просто блокуватиме їх і показуватиме їхні фото у себе на сторінці. Проте згодом вона видалила допис і написала новий, де знову повідомила, що остаточно вирішила назавжди припинити публічну благодійну діяльність.

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Видалений допис Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva

Сторіз Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva

"Останній допис у мене на сторінці просто вбиває мене коментарями людей, особливо жінок! Висновок! Більше ніколи не звертайтесь до мене за допомогою збору коштів чи підписанням петицій або розповсюдження інформації. Від сьогодні моя благодійність закінчилась! Більше жодних суперечок і благодійності. Ця сторінка — простір для натхнення, мотивації та задоволення. Хочу, щоб вона дарувала вам світло й енергію, як і мені. Дякую всім, хто поруч", — написала зірка.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова подала заяву на розлучення з чоловіком, але потім красномовним жестом підтвердила їхнє возз'єднання на гумористичному відео.