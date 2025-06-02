Ілона Гвоздьова розкрила правду про розлучення з чоловіком і чи роз'їхалися вони: "Скандалів нема"

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Українська танцівниця Ілона Гвоздьова після серйозної кризи у шлюбі та підтвердження подачі заяви на розлучення, поділилася деталями непростого етапу в житті.

Раніше знаменитість зізнавалася, що навіть після того, як почала займатися процесом розірвання шлюбу з чоловіком Іваном Хом'ячуком, вона ще не квапиться називатися холостячкою та носить обручку. В коментарі "Люкс ФМ" Ілона розставила всі крапки над "і". За її словами, зараз у шлюбі все добре та вони досі живуть разом у будинку, виховуючи двох спільних дітей.

"У нас були проблемні моменти, як і у кожної сім'ї. Ми італійська сім'я, не зважаючи на те, що ми живемо в Україні. Йому зі мною точно не сумно. Звичайно, всі живемо разом, снідаємо, вечеряємо та навіть цілуємося на побаченнях. Все добре", - поділилася танцівниця.

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Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

Гвоздьова також визнала, що здолати всі труднощі та прийти до примирення їй допомогли медитації, книги та син з донькою, які змусили батьків ще більше боротися за кохання.

"Мені дуже допомагають книжки, медитація, усвідомлення відповідальності з обох боків і нам дуже сильно допомагають діти. Заради них ми гори звернемо. Мені здається, що весь світ можна відвоювати заради них. Скандалів нема й діти не знають про це. Понад усе ми піклуємося про ментальне здоров'я наших дітей", - додала Ілона.

Нагадаємо, нещодавно володарка титулу "Міс Україна-2004" Леся Матвєєва розлучилася з чоловіком Валерієм Созановським, від якого народила третю доньку.