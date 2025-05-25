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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
486
Час на прочитання
2 хв

Ілона Гвоздьова рознесла критиків її зовнішності і дала пораду хейтерам

Хореографиня відповіла на негативні коментарі в Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ілона Гвоздьова

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова різко поставила на місце людей, які критикують її зовнішність.

У своєму фотоблогу зірка оприлюднила негативні коментарі, де юзери вказують на її нібито недоліки. Гвоздьова пояснила, що зазвичай невдоволені кимось люди поводиться так через те, що в першу чергу не задоволені собою. Проте підкреслила, що це можна змінити й зайнятися пошуком власного щастя, аби не критикувати інших.

"Раніше за подібний коментар я би послана нах**й! Нереалізована, заздрісна, з низькими вібраціями жінка — це не вирок, а вибір. Жінка, яка постійно порівнює, критикує, шукає недоліки в інших — найчастіше просто загубила себе. Не свою красу. Не свій голос. Себе. Бо коли ти щаслива — ти не лізеш у чужі сторіз, щоб там виливати біль. Ти твориш. Світло. Любов. Свій шлях. Ти не змагаєшся. Ти живеш", - пояснила танцівниця.

Ілона Гвоздьова показала коментарі критиків / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова показала коментарі критиків / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова показала коментарі критиків / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова показала коментарі критиків / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона звернулася до хейтерів і закликала обдумати своє життя та прокласти в ньому новий вектор. Зокрема, поговорити з собою та визначити свої пріоритети, щоб стати щасливим.

"І якщо ти себе впізнала — зупинись. Замість того, щоб заздрити — запитай себе: "А чого хочу я? І що сьогодні я зроблю для себе, а не проти когось?" Чи можу я стати кращою версією себе, а не принижувати інших?", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно 6-річна донька ведучого Тімура Мірошниченка зіткнулася з хейтом голосу. Дружина шоумена Інна також звернулася до всіх критиків із заявою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
486
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