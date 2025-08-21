ТСН у соціальних мережах

Ілона Гвоздьова розсекретила, що здобуває другу вищу освіту: "Руки тряслися, мову віднімало"

Танцівниця вже розсекретила, яку спеціальність вирішила здобути.

Автор публікації
Злата Ковтун
Ілона Гвоздьова

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова вирішила здобути другу вищу освіту за спеціальністю арт-терапія, яка не має нічого спільного з танцями.

У своєму Instagram зірка ділилася з прихильниками своїми переживаннями та всіма складнощами, які траплялися їй на цьому нелегкому шляху. Вона зазначила, що підготовка була для неї шоком і задоволенням одночасно.

«Руки тряслися, мову віднімало, серце вискакувало, але настільки було приємно дивитися на себе, що я йду на другу вищу освіту. Я чітко розумію для чого та де саме буду це використовувати», — зазначила артистка.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Гвоздьова розповіла, що повністю визнає, скільки їй потрібно часу для того, щоб стати висококваліфікованою спеціалісткою у сфері арт-терапії. Такий вибір вона пояснює своїм творчим потенціалом та підтримкою жіночого ком’юніті в її житті. Танцівниця зазначає, що для неї дуже важливо навчатися одна в одної та допомагати іншим ставати більш жіночними, розкутими та впевненими.

Ілона зауважила, що, незважаючи на вже наявний в неї досвід у сфері психології, вона хоче покращити свій рівень як професіонала й досягти певних високих результатів.

За день до результатів, знаменитість ділилася досвідом у проходженні співбесіди та підготовці до другого етапу вступу.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Вона залишилась задоволена своїми результатами й пообіцяла надалі ділитися процесом навчання з фанами.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова висловилась про шлюб із чоловіком після того, як хотіла розлучитися з ним. Артистка привітала коханого з річницею.

