Ілона Гвоздьова стала жертвою нахабних шахраїв: "Спеціальні служби вже працюють"

Ілона Гвоздьова

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова стала жертвою нахабних шахраїв.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Танцівниця поділилась, що в Tik Tok створили чотири фейкові акаунти на її ім'я. До того ж невідомі на цьому не зупинились. Під різними дописами вони пишуть обурливі коментарі. Таким чином складається враження, нібито це робить сама Ілона Гвоздьова. Хореографиня звернулася до підписників та закликала їх бути уважними.

"У Tik Tok, окрім мого справжнього акаунту, є ще чотири невідомих, які від мого імені пишуть коментарі на різних дописах. Будьте уважними", - повідомила знаменитість.

До речі, на це звернула увагу інтерв'юерка Аліна Доротюк, яка й повідомила Ілону Гвоздьову. Танцівниця говорить, що таким чином її намагаються підставити, і вона нібито знає, чиїх це рук справа. Тим не менш, знаменитість довірила розслідування спеціальним службам, аби вони викрили зловмисників.

"Світ не без добрий людей. Дякую, Аліно, що написала мені. А поки ця людина продовжує від мого імені писати всяку маячню і підставляти мене, спеціальні служби вже працюють в пошуку цих талантів", - зазначила танцівниця.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова похизувалась своїм житлом за понад 200 тисяч доларів. Знаменитість також зізналась, як заробляє кошти.