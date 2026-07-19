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Ілона Гвоздьова вперше розсекретила таємну роботу чоловіка в ЗСУ
Обранець танцівниці працює в критично важливій військовій інфраструктурі.
Українська хореографиня Ілона Гвоздьова вперше розсекретила таємну роботу чоловіка Івана Хом’ячука в ЗСУ.
Про це знаменитість розповіла на YouTube-проєкті «Насправді Show». Танцівниця повідомила, що її чоловік зараз працює в Збройних силах України. Робота обранця Ілони Гвоздьової пов’язана з критично важливою інфраструктурою. Однак чим саме займається Іван Хом’ячук — знаменитість не розкрила. За словами Ілони Гвоздьової, про це не можна багато говорити.
«Чоловік зараз працює на критично важливій військовій інфраструктурі, про яку дуже багато говорити не можна. Працює в лавах Збройних сил України. Раніше він займався кейтерингом», — прокоментувала хореографиня.
До слова, до початку повномасштабної війни чоловік Ілони Гвоздьової займався кейтерингом — виїзним ресторанним обслуговуванням. Коли подружжя будувало дім під Києвом, то Іван Хом’ячук став виконробом та повністю занурився в цю справу.
Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова заговорила про ревнощі в шлюбі. Обранець танцівниці відповів на її доволі провокативні запитання.