Ілона Гвоздьова вперше розсекретила таємну роботу чоловіка в ЗСУ

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Українська хореографиня Ілона Гвоздьова вперше розсекретила таємну роботу чоловіка Івана Хом’ячука в ЗСУ.

Про це знаменитість розповіла на YouTube-проєкті «Насправді Show». Танцівниця повідомила, що її чоловік зараз працює в Збройних силах України. Робота обранця Ілони Гвоздьової пов’язана з критично важливою інфраструктурою. Однак чим саме займається Іван Хом’ячук — знаменитість не розкрила. За словами Ілони Гвоздьової, про це не можна багато говорити.

«Чоловік зараз працює на критично важливій військовій інфраструктурі, про яку дуже багато говорити не можна. Працює в лавах Збройних сил України. Раніше він займався кейтерингом», — прокоментувала хореографиня.

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Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

До слова, до початку повномасштабної війни чоловік Ілони Гвоздьової займався кейтерингом — виїзним ресторанним обслуговуванням. Коли подружжя будувало дім під Києвом, то Іван Хом’ячук став виконробом та повністю занурився в цю справу.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова заговорила про ревнощі в шлюбі. Обранець танцівниці відповів на її доволі провокативні запитання.

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