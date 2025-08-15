- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 112
- Час на прочитання
- 1 хв
Ілона Гвоздьова висловилась про шлюб із чоловіком після того, як хотіла розлучитися з ним
Танцівниця привітала свого коханого з річницею весілля.
Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова опублікувала допис в Instagram, який присвятила своїм стосункам із чоловіком.
Хореографиня привітала коханого з особливим святом. Знаменитість адресувала теплі та ніжні слова без гучних заяв.
«Не хочеться гучних заяв чи складних текстів! Просто здоровʼя та щастя нам і взаєморозуміння на довгі роки! З річницею нас», — написала вона під дописом.
Також хореографка виклала сторіз у якому, за її словами, вони займаються медитацією разом, хоч і в кожного вона виявляється різною.
Незважаючи на ідилію в стосунках, у березні 2025 року артистка звернулася до суду задля офіційного розірвання шлюбу з чоловіком. Причиною конфлікту стала сімейна криза, яка виникла на фоні сильного емоційного вигорання через війну та навантаженість у роботі, проте подружжя подолало складний період і зберегло стосунки.
