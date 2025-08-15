Ілона Гвоздьова висловилась про шлюб із чоловіком після того, як хотіла розлучитися з ним

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова опублікувала допис в Instagram, який присвятила своїм стосункам із чоловіком.

Хореографиня привітала коханого з особливим святом. Знаменитість адресувала теплі та ніжні слова без гучних заяв.

«Не хочеться гучних заяв чи складних текстів! Просто здоровʼя та щастя нам і взаєморозуміння на довгі роки! З річницею нас», — написала вона під дописом.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

Також хореографка виклала сторіз у якому, за її словами, вони займаються медитацією разом, хоч і в кожного вона виявляється різною.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / © instagram.com/ilonagvozdeva

Незважаючи на ідилію в стосунках, у березні 2025 року артистка звернулася до суду задля офіційного розірвання шлюбу з чоловіком. Причиною конфлікту стала сімейна криза, яка виникла на фоні сильного емоційного вигорання через війну та навантаженість у роботі, проте подружжя подолало складний період і зберегло стосунки.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова прокоментувала їхню кризу в стосунках. Вона розповіла, як їм вдалося її подолати.