- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 382
- Час на прочитання
- 1 хв
Ілона Гвоздьова вийшла за зв’язок з лікарні та пояснила, що сталося: "Відійшла від наркозу"
Знаменитість пояснила, чому їй знадобилася допомога лікарів.
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова, яка нещодавно показалася в лікарні, вийшла на зв’язок.
Хореографиня пояснила, чому зверталася за допомогою до лікарів. Знаменитість вийшла в Instagram-stories одразу після того, як відійшла від наркозу. Танцівниця пояснила, що їй робили гастроскопію. Ілона Гвоздьова також зазначила, що обстеження минуло чудово.
“Відійшла від наркозу, робили мені гастроскопію. У мене була анестезія. Все минуло дуже чудово!” — поділилася знаменитість.
Ілона Гвоздьова пояснила, що в неї дуже насичений робочий графік. Утім, танцівниця завжди знаходить час, аби зробити обстеження організму. Тож, хореографиня заспокоїла шанувальників, які вже встигли неабияк розхвилюватися через її стан, та запевнила, що в неї був просто плановий огляд.
“У моєму шаленому графіку я завжди знаходжу час для вчасного обстеження. Турбота про себе — це запорука щасливого і здорового життя. Дякую за переживання! Все добре! Трохи перевтома і плановий check up”, — заспокоїла танцівниця.
Нагадаємо, нещодавно акторка Анастасія Пустовіт розповіла про лікування в психіатричній лікарні. Артистка назвала свій діагноз.