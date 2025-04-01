Ілона Гвоздьова вийшла за зв’язок з лікарні та пояснила, що сталося: "Відійшла від наркозу"

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Українська танцівниця Ілона Гвоздьова, яка нещодавно показалася в лікарні, вийшла на зв’язок.

Хореографиня пояснила, чому зверталася за допомогою до лікарів. Знаменитість вийшла в Instagram-stories одразу після того, як відійшла від наркозу. Танцівниця пояснила, що їй робили гастроскопію. Ілона Гвоздьова також зазначила, що обстеження минуло чудово.

“Відійшла від наркозу, робили мені гастроскопію. У мене була анестезія. Все минуло дуже чудово!” — поділилася знаменитість.

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Ілона Гвоздьова в лікарні / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова пояснила, що в неї дуже насичений робочий графік. Утім, танцівниця завжди знаходить час, аби зробити обстеження організму. Тож, хореографиня заспокоїла шанувальників, які вже встигли неабияк розхвилюватися через її стан, та запевнила, що в неї був просто плановий огляд.

“У моєму шаленому графіку я завжди знаходжу час для вчасного обстеження. Турбота про себе — це запорука щасливого і здорового життя. Дякую за переживання! Все добре! Трохи перевтома і плановий check up”, — заспокоїла танцівниця.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анастасія Пустовіт розповіла про лікування в психіатричній лікарні. Артистка назвала свій діагноз.