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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
678
Час на прочитання
2 хв

Ілона Гвоздьова заговорила про кризу у житті та страшний переламний момент: "Удар в двері авто"

Танцівницю змінила ситуація, яка стала поворотною точкою в її житті.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ілона Гвоздьова

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова відверто поділилася, як пережила глибоку особисту кризу та пройшла трансформацію.

У фотоблогу Гвоздьова зізналася, що донедавна вона опинилася у кризі й на межі емоційного вигорання. Зокрема, майже всі сфери життя почали поступово руйнуватися, але, за словами танцівниці, їй дуже складно давався вихід з ситуації.

"У моєму житті був такий період, коли я так загнала себе, що у відображенні в дзеркалі я бачила змучену, худющу, виснажену жінку з пустими очима. У мене були проблеми в усіх сферах життя і одночасно: здоровʼя, сімʼя, робота, стосунки з чоловіком. Я довго задавала собі одні й ті самі запитання: за що? Чому так сталося?! Що я зробила неправильно?! Чому я так багато навчаю жінок, а сама в цей момент просто не можу дивитися на себе", — зізналася зірка.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Артистка переконана, що витягнути її з того періоду допомогла сама доля – аварія, яка змусила все переосмислити. Тож після цього Гвоздьова серйозно взялася налагоджувати власне життя на краще.  

"І стався один момент, який змусив мене повністю переосмислити своє життя! Я попала в аварію просто на рівному місці! Памʼятаю той день як сьогодні! Я їхала за кермом, була змучена, виснажена, кудись запізнювалась, знервована, купа проблем. Всі щось хочуть від мене і чогось чекають. І тут різкий і гучний удар в двері мого авто", — шокувала танцівниця.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Відтоді у житті Ілони розпочалися кардинальні зміни. Зокрема, вона позбулася багатьох речей з минулого та змінила ставлення до рутини. Врешті, це і допомогло їй знову стати щасливою. Хоча, як зізнається хореографиня, вона досі змінюється.

"Ця аварія стала для мене моєю відправною точкою до себе справжньої. Нарешті я перестала бути "роботом" і почала чути себе. Я активно почала займатися медитаціями. Читати мотиваційні книжки, курси про особистий розвиток, викинула половину свого гардеробу, припинила спілкуватися з токсичними людьми, навчилася казати "ні", підняла свій робочий прайс, почала цінувати себе, свій час і головне — свій досвід! Я стала "незручною" для багатьох, та нарешті стала справжньою для себе! Припинила бути весь час сильною, усміхатися крізь сльози і відпустила тотальний контроль. Це далося дуже важко і досі я проходжу трансформацію та кожен раз відкриваю себе", — пояснила Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова після кризи показалася з чоловіком удома та як вони розважаються.

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Дата публікації
Кількість переглядів
678
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