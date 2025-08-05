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Ілона Гвоздьова зізналась, чому подавала на розлучення з чоловіком та в яких стосунках вони зараз
У березні Ілона Гвоздьова подала заяву до суду з проханням розлучити її з чоловіком. Танцівниця зізналась, чому так вчинила та що зараз відбувається в її шлюбі.
Українська хореографиня Ілона Гвоздьова зізналась, чому хотіла розлучитися з чоловіком Іваном Хом'ячуком та в яких стосунках перебуває з ним зараз.
Ще в березні танцівниця подала заяву до суду про розірвання шлюбу. Від коментарів знаменитість утримувалася. Однак у програмі "ЖВЛ представляє" Ілона Гвоздьова поділилася подробицями. Знаменитість говорить, що в їхньому шлюбі дійсно була серйозна криза. Однак пара все ж таки вирішила дати стосункам другий шанс та владнати всі негаразди.
"Ми не розлучилися. Але так, дійсно, не буду приховувати, у нас був дуже тяжкий період, як і в багатьох сім'ях. На сьогоднішній момент можу сказати, що ми його проживаємо і переживаємо разом. Далі буде видно", - зізналась знаменитість.
Ілона Гвоздьова також зізналась, що на кризу в шлюбі вплинуло чимало різних факторів. Звичайно ж, свій відбиток наклала війна та постійні стреси.
"Я думаю, це сукупність різних факторів. А війна і постійний стрес, тривога - просто загострили ці питання. Але важливо, що ми дійсно вирішили їх розв'язувати разом", - додала знаменитість.
А от акторка Наталка Денисенка навесні таки розлучилася з чоловіком Андрієм Федінчиком. Нещодавно знаменитість зізналась, хто став ініціатором та в яких стосунках вони з ексобранцем перебувають зараз.